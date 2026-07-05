PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Wallstadt, BAB 6 - Pkw-Brand - Sperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt

Mannheim (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bei einem Pkw-Brand auf der BAB 6, Höhe Wallstadt, im Einsatz. Bis zum Abschluss der Löscharbeiten bleibt die Richtungsfahrbahn Frankfurt gesperrt. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 09:01

    POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall an Ampel mit drei Verletzten

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich auf der L723 in Fahrtrichtung zur BAB 5 an der Einmündung Dietmar-Hopp-Allee ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt eine 42-jährige Skoda-Fahrerin an einer rot zeigenden Ampel an. Eine ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 06:54

    POL-MA: Mannheim: Fahrzeugbrand im Wismarer Weg - PM 2

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6308157), kam es in der vergangenen Nacht gegen 02:40 Uhr im Wismarer Weg zu einem Fahrzeugbrand. Zum Zeitpunkt des Eintreffens von Polizei und Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten auf ein angrenzendes Gebüsch und einen Baum übergegriffen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zwei weitere geparkte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren