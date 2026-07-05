POL-MA: Mannheim/Wallstadt, BAB 6 - Pkw-Brand - Sperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt
Mannheim (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bei einem Pkw-Brand auf der BAB 6, Höhe Wallstadt, im Einsatz. Bis zum Abschluss der Löscharbeiten bleibt die Richtungsfahrbahn Frankfurt gesperrt. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.
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