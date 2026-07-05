POL-MA: Mannheim/Wallstadt, BAB 6 - Pkw-Brand - Sperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt

Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6308157), kam es in der vergangenen Nacht gegen 02:40 Uhr im Wismarer Weg zu einem Fahrzeugbrand. Zum Zeitpunkt des Eintreffens von Polizei und Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten auf ein angrenzendes Gebüsch und einen Baum übergegriffen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zwei weitere geparkte ...

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