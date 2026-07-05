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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streit im Straßenverkehr endet mit kaputter Tür

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Altenbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige VW-Fahrerin befuhr die Hauptstraße in Altenbach in Richtung Schriesheim. Um einem vor ihr einparkenden Fahrzeug Platz zu gewähren, hielt sie ihr Fahrzeug an. Als das Einparken beendet war, wollte die Fahrerin ihre Fahrt vorsetzen und zeigte dies durch Linksblinken an. In diesem Moment wollte ein 58-jähriger Fahrer eines Hyundais den VW überholen. Um einen Zusammenstoß mit dem VW zu vermeiden, musste der 58-Jährige stark abbremsen. Daraufhin entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den beiden Fahrzeugführern, in dessen Verlauf die VW-Fahrerin ausstieg. Daraufhin beschleunigte der Hyundai-Fahrer sein Fahrzeug und fuhr gegen die geöffnete Fahrertür der Dame, sodass diese komplett nach hinten verbogen wurde. Die 48-Jährige rettete sich auf ihren Fahrersitz, um nicht von dem Hyundai erfasst zu werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Fahrer des Hyundais.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Jakob
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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