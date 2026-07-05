Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall an Ampel mit drei Verletzten

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich auf der L723 in Fahrtrichtung zur BAB 5 an der Einmündung Dietmar-Hopp-Allee ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt eine 42-jährige Skoda-Fahrerin an einer rot zeigenden Ampel an. Eine nachfolgende 82-jährige Fahrerin eines VW erkannte das stehende Fahrzeug offenbar zu spät. Zwar versuchte sie noch, nach rechts auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem Heck des Skodas. Die 42-jährige Skoda-Fahrerin sowie ihre 71-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die L723 musste in Richtung BAB 5 für knapp eine Stunde gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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