Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeugbrand im Wismarer Weg - PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6308157), kam es in der vergangenen Nacht gegen 02:40 Uhr im Wismarer Weg zu einem Fahrzeugbrand. Zum Zeitpunkt des Eintreffens von Polizei und Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten auf ein angrenzendes Gebüsch und einen Baum übergegriffen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zwei weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt angenommen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal geführt.

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