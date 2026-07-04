Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand eines Fahrzeuges - Feuerwehr und Polizei im Einsatz - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich gegen 09:20 Uhr ein Fahrzeugbrand in der Hauptstraße, an der Ecke zur Rathausstraße. Ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Hauptstraße mit seinem Pkw, als plötzlich Rauch und Stichflammen aus dem Motorraum kamen. Nach ersten Erkenntnissen war mutmaßlich ein technischer Defekt die Ursache. Der 68-Jährige brachte das Fahrzeug sicher zum Stehen und konnte es unverletzt verlassen. Erste Löschversuche von Anwohnern blieben erfolglos. Als die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen eintraf, stand der Mercedes bereits in Vollbrand. Für die Dauer der Löscharbeiten und anschließenden Reinigungsarbeiten der Fahrbahn kam es zu kurzzeitigen Sperrungen der Haupt- und Rathausstraße. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Infolge der Hitzeentwicklung wurden der Fahrbahnbelag sowie eine angrenzende Hausfassade beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 75.000 Euro Schaden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Ladenburg geführt.

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