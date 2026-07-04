Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand im Bodelschwinghweg - Feuerwehr im Einsatz - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6307974 kam es am heutigen Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, im Mannheimer Bodelschwinghweg zu einem Brand in einem Reihenhaus. Kräfte der Polizei und der Feuerwehr befanden sich im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen löste ein, auf dem Dachboden gelagerter Akku eines Elektrogerätes, den Brand aus. Gegen 09.00 Uhr konnten die andauernden Löscharbeiten der Feuerwehr letztlich eingestellt werden. Das Gebäude scheint derzeit nicht mehr bewohnbar zu sein. Personen kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Bewohner verließen rechtzeitig das Anwesen. Der brandbedingte Sachschaden wird auf ca. 200.000EUR beziffert. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Brandermittler des Polizeireviers MA-Sandhofen geführt.

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