POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand eines Fahrzeuges - Feuerwehr und Polizei im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1
Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es aufgrund eines Fahrzeugbrandes, in der Hauptstraße in Edingen-Neckarhausen (im Ortsteil Edingen), zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Über die Brandursache liegen gegenwärtig noch keine Erkenntnisse vor. Derzeit besteht auch keine Kenntnis über verletzte Personen. Es wird nachberichtet.
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