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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand eines Fahrzeuges - Feuerwehr und Polizei im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es aufgrund eines Fahrzeugbrandes, in der Hauptstraße in Edingen-Neckarhausen (im Ortsteil Edingen), zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Über die Brandursache liegen gegenwärtig noch keine Erkenntnisse vor. Derzeit besteht auch keine Kenntnis über verletzte Personen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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