POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand eines Fahrzeuges - Feuerwehr und Polizei im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots) - Momentan befinden sich Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Brand im Mannheimer Bodelschwinghweg, im Einsatz. Hier wurde ein Brand in einem Reihenhaus gemeldet. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Brandbekämpfungsmaßnahmen sind aktuell im Gange. Aufgrund der gegebenen ...

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