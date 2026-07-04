PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mutwillige Sachbeschädigung an S-Bahnhaltestelle - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der vergangenen Nacht wurde gegen 01:30 Uhr eine Sachbeschädigung an dem Wartehäuschen der S-Bahnhaltestelle SRH-Campus, in der Heidelberger Richard-Kuhn-Straße, gemeldet. Hier wurde mutwillig die Scheibe des Wartehäuschens eingeschlagen. Täterhinweise sind bislang nicht gegeben. Der durch die Sachbeschädigung eingetretene Schaden an der Verglasung kann bislang noch nicht gänzlich beziffert werden. Das örtlich zuständige Polizeirevier Heidelberg-Süd führt nun die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Rufnummer: 06221/3418-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren