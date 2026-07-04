Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mutwillige Sachbeschädigung an S-Bahnhaltestelle - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der vergangenen Nacht wurde gegen 01:30 Uhr eine Sachbeschädigung an dem Wartehäuschen der S-Bahnhaltestelle SRH-Campus, in der Heidelberger Richard-Kuhn-Straße, gemeldet. Hier wurde mutwillig die Scheibe des Wartehäuschens eingeschlagen. Täterhinweise sind bislang nicht gegeben. Der durch die Sachbeschädigung eingetretene Schaden an der Verglasung kann bislang noch nicht gänzlich beziffert werden. Das örtlich zuständige Polizeirevier Heidelberg-Süd führt nun die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Rufnummer: 06221/3418-0, zu melden.

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