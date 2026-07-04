Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit drei Verletzten - hoher Sachschaden nach Kontrollverlust

Mannheim (ots)

Am gestrigen Freitagabend gegen 21:22 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Tesla die Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Kaiserring. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte unmittelbar nach der Kreuzung zur Tattersallstraße mit einem Masten einer Lichtzeichenanlage. Im weiteren Verlauf setzte das Fahrzeug zunächst seine Fahrt fort und kam erst im Bereich der Kreuzung Bismarckplatz/Kaiserring zum letztlichen Stillstand. Der 22-jährige Fahrer des Wagens wurde durch die Kollision schwer, seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Alle Fahrzeuginsassen mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Der verunfallte Tesla musste im weiteren Fortgang auch noch von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Leichte Fahrbahnverunreinigungen wurden auch noch beseitigt. Der Gesamtschaden beim Verkehrsunfall beziffert sich gegenwärtig auf ca. 50.000EUR.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestehen gegenüber dem Fahrzeug-Führer Hinweise auf ein straßenverkehrsgefährdendes Verhalten. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell