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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand im Bodelschwinghweg - Feuerwehr im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots)

Momentan befinden sich Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Brand im Mannheimer Bodelschwinghweg, im Einsatz. Hier wurde ein Brand in einem Reihenhaus gemeldet. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Brandbekämpfungsmaßnahmen sind aktuell im Gange. Aufgrund der gegebenen Einsatzlage vor Ort kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen / Verkehrssperrungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich zu meiden und zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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