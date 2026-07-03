Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot/BAB 6/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6307917, kam es am 03.07.2026 um 16:30 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg, in Fahrtrichtung Mannheim, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle konnte die Sperrung der Fahrstreifen kurz nach 19:00 Uhr wieder aufgehoben werden. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen befuhren insgesamt vier Fahrzeuge die BAB 6 in Richtung Mannheim auf dem linken Fahrstreifen, als diese verkehrsbedingt bremsen mussten. Hierbei gelang es den hinterherfahrenden Fahrzeugen nicht rechtzeitig zu halten, weshalb es zu Kollisionen zwischen den vier Fahrzeugen kam. Bei den Fahrzeugen handelte es sich bei allen vier um PKW der Marke Mercedes. Der Unfallverursacher, ein 48-jähriger Mann, musste schwerverletzt zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Eine 18-Jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und ebenfalls durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Ein weiterer leicht verletzter Fahrer, 20 Jahre, wurde noch an der Unfallstelle behandelt und entlassen. Der vierte beteiligte Fahrer, 24 Jahre, verletzte sich glücklicherweise nicht. Bei der Kollision wurden alle vier Fahrzeuge so beschädigt, dass sie durch Fachfirmen abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 68.000, - Euro geschätzt. Die Unfallermittlungen wurden durch die Autobahnpolizei Walldorf des Verkehrsdienstes Heidelberg aufgenommen.

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