Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot/BAB 6: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Sankt Leon-Rot/BAB 6 (ots)

Gegen 16:30 Uhr kam es auf der BAB 6, zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg, in Fahrtrichtung Mannheim, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Über den Unfallhergang sowie zu einem möglichen Verletzungsbild liegen derzeit noch keine Informationen vor. Aktuell kommt es zu Verkehrsperrungen. Der linke und der mittlere Fahrstreifen der Fahrbahn wurden, zum Zwecke der Unfallaufnahme, gesperrt. Der Verkehr wird auf dem rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es wird nachberichtet.

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