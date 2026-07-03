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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto prallt gegen Zaun - Korrektur

Mannheim (ots)

Entgegen erster Erkenntnisse wurde bei dem Unfall keine Hauswand beschädigt, sondern die Begrenzungsmauer eines Anwesens mit einem Zaunelement. Durch die Kollision stürzte ein Teil der Betonmauer in den Garten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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