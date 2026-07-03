POL-MA: Heidelberg: Auto prallt gegen Zaun - Korrektur

Mannheim (ots) - Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem geparkten Auto gemeldet. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 14 Uhr und 18 Uhr wurde aus einem im Alsenweg abgestellten Fahrzeug eine Geldbörse mit mehreren Bankkarten sowie ein Fußballtrikot entwendet. Nach dem Diebstahl wurde versucht mit den gestohlenen Karten an Geldautomaten Geld abzuheben. Ermittlungen des ...

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