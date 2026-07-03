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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rücksichtsloser Raser gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein rücksichtsloser Autofahrer war am frühen Montagnachmittag im Stadtteil Feudenheim unterwegs und gefährdete durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer.

Eine 74-jährige Frau war gegen 13 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Feudenheimer Straße von der Innenstadt kommend in Richtung Feudenheim unterwegs. An einer Ampel an der Abzweigung zur B 38a in Richtung Neckarau musste sie bei Rotlicht warten. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, wollte sie losfahren. Als sie mit dem Vorderrad ihres Fahrrades bereits auf der rechten Fahrspur war, kam ein weißes Auto aus Richtung Innenstadt herangerast, missachtete das Rotlicht der Ampel und fuhr auf der linken Fahrspur in Richtung Neckarau weiter. Der Ehemann der 74-Jährigen hielt seine Frau geistesgegenwärtig fest und zog sie auf den Gehweg zurück. Dadurch kam die Frau nicht zu Schaden.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine weiße Sportlimousine der Marke Mercedes-Benz gehandelt haben, an dem MA-Kennzeichen angebracht waren.

Der Polizeiposten Mannheim-Feudenheim ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den unbekannten Autofahrer.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 oder beim Polizeiposten Mannheim-Feudenheim, Tel.: 0621/79984-0 (Montag bis Freitag, 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr), zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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