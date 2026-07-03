Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Täterfestnahme nach Diebstahl aus Auto

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem geparkten Auto gemeldet. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 14 Uhr und 18 Uhr wurde aus einem im Alsenweg abgestellten Fahrzeug eine Geldbörse mit mehreren Bankkarten sowie ein Fußballtrikot entwendet.

Nach dem Diebstahl wurde versucht mit den gestohlenen Karten an Geldautomaten Geld abzuheben.

Ermittlungen des Arbeitsbereichs Unbare Zahlungsmittel des Polizeireviers Mannheim-Oststadt führten zur Identifizierung eines 36-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann konnte am Dienstag von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Bei einer anschließend durchgeführten Durchsuchung wurden Teile des Diebesgutes aufgefunden und sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der Mann am Mittwoch durch das zuständige Amtsgericht Mannheim in Untersuchungshaft genommen.

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