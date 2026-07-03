PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Täterfestnahme nach Diebstahl aus Auto

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem geparkten Auto gemeldet. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 14 Uhr und 18 Uhr wurde aus einem im Alsenweg abgestellten Fahrzeug eine Geldbörse mit mehreren Bankkarten sowie ein Fußballtrikot entwendet.

Nach dem Diebstahl wurde versucht mit den gestohlenen Karten an Geldautomaten Geld abzuheben.

Ermittlungen des Arbeitsbereichs Unbare Zahlungsmittel des Polizeireviers Mannheim-Oststadt führten zur Identifizierung eines 36-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann konnte am Dienstag von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Bei einer anschließend durchgeführten Durchsuchung wurden Teile des Diebesgutes aufgefunden und sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der Mann am Mittwoch durch das zuständige Amtsgericht Mannheim in Untersuchungshaft genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 14:02

    POL-MA: Kleingemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin mit Schadsoftware erpresst

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine Seniorin aus der Straße In den Wingert meldete sich am Mittwochnachmittag beim Polizeirevier Neckargemünd, da durch eine Schadsoftware ihr Computer gesperrt worden war. Bislang ist unklar wie die Software auf den Rechner der Frau kam. Eine bislang unbekannte Täterschaft forderte ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 13:54

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte besprühen Hauswand - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am frühen Freitagmorgen besprühten zwei unbekannte Täter in den Mannheimer Innenstadtquadraten eine Hauswand. Eine Polizeistreife bemerkte gegen 1 Uhr im Quadrat C 3 zwei männliche Personen, die beim Erblicken des Streifenwagens versuchten, sich zwischen geparkten Autos zu verstecken. Als sich die Beamten den Fahrzeugen näherten, rannten die beiden in Richtung Schillerplatz los. Aufgrund des ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 13:53

    POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am frühen Donnerstagnachmittag kam es auf einem Radweg in Ilvesheim zum Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer. Ein 13-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Feudenheimer Straße in vorgegebener Fahrtrichtung in Richtung Mannheim. Als ihm auf der Brücke über den Neckarkanal ein 67-jähriger Fahrradfahrer entgegen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren