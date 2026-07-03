Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kleingemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin mit Schadsoftware erpresst

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Seniorin aus der Straße In den Wingert meldete sich am Mittwochnachmittag beim Polizeirevier Neckargemünd, da durch eine Schadsoftware ihr Computer gesperrt worden war. Bislang ist unklar wie die Software auf den Rechner der Frau kam. Eine bislang unbekannte Täterschaft forderte die Frau auf, mehrere Online-Überweisungen zu tätigen und eine Wertkarte zu kaufen. Das tat die Seniorin auch in der Hoffnung, dass ihr Computer wieder entsperrt werden würde. Der entstandene Schaden liegt bei über 1.000 Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wie Sie sich oder Dritte vor Gefahren durch Schadsoftware schützen können, erfahren Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/ransomware/

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