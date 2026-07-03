PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kleingemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin mit Schadsoftware erpresst

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Seniorin aus der Straße In den Wingert meldete sich am Mittwochnachmittag beim Polizeirevier Neckargemünd, da durch eine Schadsoftware ihr Computer gesperrt worden war. Bislang ist unklar wie die Software auf den Rechner der Frau kam. Eine bislang unbekannte Täterschaft forderte die Frau auf, mehrere Online-Überweisungen zu tätigen und eine Wertkarte zu kaufen. Das tat die Seniorin auch in der Hoffnung, dass ihr Computer wieder entsperrt werden würde. Der entstandene Schaden liegt bei über 1.000 Euro. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wie Sie sich oder Dritte vor Gefahren durch Schadsoftware schützen können, erfahren Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/ransomware/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 13:54

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte besprühen Hauswand - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am frühen Freitagmorgen besprühten zwei unbekannte Täter in den Mannheimer Innenstadtquadraten eine Hauswand. Eine Polizeistreife bemerkte gegen 1 Uhr im Quadrat C 3 zwei männliche Personen, die beim Erblicken des Streifenwagens versuchten, sich zwischen geparkten Autos zu verstecken. Als sich die Beamten den Fahrzeugen näherten, rannten die beiden in Richtung Schillerplatz los. Aufgrund des ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 13:53

    POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am frühen Donnerstagnachmittag kam es auf einem Radweg in Ilvesheim zum Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer. Ein 13-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Feudenheimer Straße in vorgegebener Fahrtrichtung in Richtung Mannheim. Als ihm auf der Brücke über den Neckarkanal ein 67-jähriger Fahrradfahrer entgegen der ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 13:52

    POL-MA: Heidelberg: 61-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag im Stadtteil Weststadt wurde ein 61-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein 53-jähriger Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem Fahrzeug der Marke Polestar auf der Rohrbacher Straße in Richtung Südstadt unterwegs. Auf Höhe der Kaiserstraße wollte er nach links in eine Tiefgarage einfahren. Der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren