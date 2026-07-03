Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto prallt gegen Zaun und Hauswand

Heidelberg (ots)

Am Freitagmorgen wurde um kurz vor 8:30 Uhr der Polizei ein Verkehrsunfall in der Ludolf-Krehl-Straße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim gemeldet. Ein Aston Martin war gegen einen Zaun und gegen eine Hauswand gefahren. Der Fahrer blieb unverletzt, aber es entstand ein Sachschaden, der auf mindestens 75.000 Euro geschätzt wird. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unbekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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