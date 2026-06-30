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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund einer Rauchentwicklung, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Nachdem es am heutigen Tag zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt gekommen war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6305202), konnte die Ursache der starken Rauchentwicklung zwischenzeitlich ermittelt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde in einem Gastronomiebetrieb ein Holzkohlegrill angezündet. Hierdurch entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit eine starke Rauchentwicklung. Durch Funkenflug entzündeten sich Fettablagerungen in der Abluft- beziehungsweise Rauchabzugsanlage, wodurch es zu einem Kaminbrand kam.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen konnten die Einsatzmaßnahmen beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Valentino Moscato
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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