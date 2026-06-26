Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Fachwerkhauses

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr geriet in der Bergstraße ein Fachwerkhaus in Brand.

Ein Zeuge bemerkte das Feuer und verständigte die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Meckesheim konnte die Flammen im Erdgeschoss schnell unter Kontrolle bringen und dadurch einen Vollbrand des Einfamilienhauses verhindern. Dennoch entstand ein Gesamtschaden von etwa 80.000 Euro. Die Anwohner des Hauses befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude. Verletzt wurde durch die Flammen niemand.

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