Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich

Heidelberg (ots)

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzte am frühen Freitagmorgen in der Heidelberger Weststadt alleinbeteiligt und zog sich dabei Verletzungen zu.

Der 29-jähriger Mann war kurz nach 4 Uhr mit einem E-Scooter auf der Häusserstraße unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verlor er aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich eine Platzwunde am rechten Auge zu. Er wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch betreut.

Bei der Unfallaufnahmen bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 29-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Verkehrsteilnahme unter Alkoholeinfluss und des Unfalls.

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