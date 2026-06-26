Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Im Drive-In Unfall verursacht und abgehauen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagvormittag im Drive-In eines Schnellrestaurants in Sinsheim.

Der Unbekannte fuhr gegen 10 Uhr in den Drive-In-Bereich des Schnellrestaurants in der Neulandstraße ein. Dabei blieb er mit der Front seines Fahrzeugs an der Sprechanlage hängen und beschädigte sie. Anschließend fuhr er einfach davon.

Zeugen konnten das Kennzeichen des Fahrzeugs notieren. Es handelte sich um einen Pickup der Marke Ford.

Die weiteren Unfallermittlungen übernimmt der Verkehrsdienst Heidelberg. Weitere Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111, zu melden.

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