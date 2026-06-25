POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhüttenbrand, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Nachdem ein 30-jähriger Mann am Mittwoch mehrere Ladendiebstähle im Mannheimer Stadtgebiet begangen haben soll, befindet er sich nun in Untersuchungshaft. Mitarbeitende eines Drogeriemarktes im Quadrat P 3 beobachteten den Mann gegen Mittag dabei, wie er mehrere Parfümflaschen in einer mitgeführten Tasche verstaute und anschließend den ...

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