POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhüttenbrand, PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es im Kohlwaldweg zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes zweier Gartenhütten. Weitere Details zum Brandgeschehen sind bislang noch nicht bekannt.
Es wird nachberichtet.
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