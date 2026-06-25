Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Kubikmeter Asbest illegal entsorgt - Zeugenaufruf

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Mannheim (ots)

Am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr entdeckten Mitarbeitende der Stadt Mannheim im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße mehrere Säcke mit asbesthaltigem Material und verständigten daraufhin die Polizei.

Als die Polizei die Örtlichkeit gemeinsam mit Vertretern der Abfallbehörde überprüften, bestätigte sich der Verdacht. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Kubikmeter asbesthaltiger Abfälle, verpackt in sogenannten Big Bags, zusammen mit erheblichen Mengen Bauschutt illegal auf einem Privatgrundstück abgelagert. Ein Teil der Abfälle ragte zudem auf den angrenzenden Gehweg.

Da von dem gefährlichen Abfall eine potenzielle Gesundheitsgefahr ausgeht, wurde durch die Stadt Mannheim in Abstimmung mit den zuständigen Behörden aus Gründen der Gefahrenabwehr eine umgehende fachgerechte Entsorgung angeordnet. Diese soll durch ein spezialisiertes Entsorgungsunternehmen erfolgen.

Asbest wurde aufgrund seiner Hitze- und Feuerbeständigkeit jahrzehntelang als Baumaterial verwendet. Seit 1993 ist die Herstellung und Verwendung in Deutschland jedoch verboten. Werden asbesthaltige Materialien beschädigt oder unsachgemäß behandelt, können gesundheitsgefährdende Fasern freigesetzt werden. Das Einatmen dieser Fasern kann schwerwiegende Erkrankungen der Lunge verursachen, die häufig erst Jahrzehnte nach der Belastung auftreten.

Deshalb unterliegt der Umgang mit Asbest strengen gesetzlichen Vorschriften. Eine illegale Entsorgung stellt eine Straftat dar. Hinweise auf den oder die Verursacher konnten bei der Überprüfung des Ablagerungsortes zunächst nicht erlangt werden. Auch die Überprüfung umliegender Baustellen verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer unerlaubten Abfallbeseitigung aufgenommen.

Personen, die beobachtet haben, wie die Abfälle in der Käthe-Kollwitz-Straße abgelagert wurden, oder die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

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