Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdiebe entwenden Goldkette - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochmittag um 11:45 Uhr war ein 60-Jähriger in der Niederfeldstraße spazieren, als neben ihm ein mit einer weiblichen und einer männlichen Person besetztes Auto anhielt. Die unbekannte Frau verwickelte den Spaziergänger in ein Gespräch, stieg aus und überreichte ihm eine Kette sowie 100 Euro Bargeld. Daraufhin umarmte sie den 60-Jährigen ungewollt. Hiernach nahm der unbekannte Mann ihm das Bargeld aus der Hand und überreichte ihm eine weitere Kette. Im Anschluss daran fuhren die Unbekannten davon. Kurz darauf bemerkte der 60-Jährige das Fehlen seiner Goldkette. Die Höhe des Diebstahlsschadens lässt sich noch nicht abschließend beziffern.

Nähere Hinweise zu den Tätern sowie zum Auto liegen nicht vor.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Personen, die Hinweise auf die unbekannte Frau, den Mann und das Auto geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 83397-0 zu melden.

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