Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer öffnet unachtsam die Fahrzeugtür - Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 19 Uhr öffnete ein 51-jähriger Fahrer eines Toyotas am Kaiserring unachtsam seine Autotür und brachte dadurch eine herannahende Radfahrerin zu Fall.

Der 51-Jährige hielt zunächst ordnungswidrig auf einem Radweg und öffnete die Fahrertür, um aus dem Auto auszusteigen. Hierbei übersah er die 24-jährige Fahrradfahrerin und erfasste diese beim Öffnen der Fahrzeugtür. In der Folge stürzte die Frau zu Boden und musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell