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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Halfpipe im Skaterpark in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Samstagabend kam es im Bereich des Skaterparks Edingen-Neckarhausen (dortige Mannheimer Straße) zu einer Sachbeschädigung durch ein Brandereignis.

Gegen 23:00 Uhr informierte ein aufmerksamer Passant die Polizei, da er aus diesem Bereich eine Rauchentwicklung wahrnahm. Präventiv wurde auch gleich die Feuerwehr verständigt.

Die vor Ort eingetroffenen Beamten konnten in Brand gesetzten Unrat/Sperrmüll feststellen, welcher zuvor an der dortigen Halfpipe abgelegt wurde. Die eingesetzte Feuerwehr Edingen konnte den Brand allerdings schnell und erfolgreich löschen. Jedoch erlitt die Bodenplatte der Halfpipe durch das entzündete Feuer einen Sachschaden. Die Höhe des eingetretenen Sachschadens ist derzeit aber noch unbekannt. Hinweise zu den Verursachern liegen gegenwärtig nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das Polizeirevier Ladenburg geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können oder verdächtigen Wahrnehmungen zu Personen im Bereich des Skaterparks gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Rufnummer: 06203/9305-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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