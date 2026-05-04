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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei Männer durch Silvester Böller leicht verletzt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 00:30 Uhr wurden zwei 26-jährige Männer durch einen Silvester Böller verletzt. Die Geschädigten und drei weiteren Personen wurden im Karolingerweg in Heidelberg-Wieblingen von einer 4-köpfingen Gruppe, welche mit E-Scootern unterwegs waren, angesprochen.

Nach einem kurzen Gespräch hat einer der Personen einen Silvester Böller angezündet und auf das Auto eines der Verletzten geworfen. Der Böller ist zwischen den Personen auf den Boden gefallen und explodiert, wodurch diese Ohrenschmerzen erlitten. Des Weiteren wurden die Geschädigten mit Wörtern der Gossensprache beleidigt.

Im Anschluss ist die Gruppe mit ihren E-Scootern weggefahren.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim zuständigen Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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