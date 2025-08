Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mögliche Unfallflucht in der Peterstaler Straße; Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Durch einen Zeugen konnte am Dienstagnachmittag gegen 16:10 Uhr beobachtet werden, wie der Fahrer eines Seat mit Heidelberger Kennzeichen an der Ampel in der Peterstaler Straße in Ziegelhausen kurz nach der Einmündung zur Kleingemünder Straße das Rotlicht missachtete, die Ampel passierte und erst 10 - 15 Meter später anhielt. Im Rahmen der Rotlichtfahrt kam ein kleines Mädchen, das die Straße an der Ampel bei Grünlicht mit seinem Tretroller überqueren wollte, zu Fall und auf der Fahrbahn zum Liegen. Ob es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Roller und dem PKW kam oder ob das Mädchen vor Schreck gestürzt ist, ist bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Sowohl der PKW-Führer, als auch das Kind setzten ihre Fahrt unmittelbar fort. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen des Vorfalls und auch nach dem Kind. Es wird folgendermaßen beschrieben: 6-8 Jahre alt; schulterlange blonde Haare; blaues T-Shirt; mit Tretroller. Das Polizeirevier Neckargemünd nimmt unter 06223 92540 Hinweise entgegen.

