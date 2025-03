POL-MA: Dielheim/BAB6: Zeugen nach möglichen Steinewerfern auf Autobahn gesucht!

Mannheim (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 11:30 Uhr am Donnerstag zerkratzte eine bislang unbekannte Täterschaft einen in der Straße "Märker Querschlag" geparkten Mercedes-Benz. Mutmaßlich wurde bei der Tat ein spitzer Gegenstand verwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten ...

mehr