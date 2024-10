Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 5.000 Euro Schaden nach Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag und Samstag, im Zeitraum von 20 Uhr bis 16 Uhr, in ein Schulgebäude in der Winterstraße ein. Die Täter gelangten durch Aufhebeln mehrerer Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude und entwendeten mehrere Elektroartikel im Gesamtwert von 5.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

