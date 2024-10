Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer verletzt sich schwer

Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag kurz nach 17 Uhr stürzte ein 43-jähriger Pedelec-Fahrer in der Klosterstraße. Der Mann war in Richtung Mönchzell unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Zweirad. Nachdem er über den Grünstreifen gefahren war, stürzte er in den Straßengraben und verletzte sich schwer. Durch einen Rettungsdienst wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die eingesetzten Polizisten bemerkten bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft, weshalb ihm im Krankenhaus auch gleich eine Blutprobe genommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

