POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Zeugen nach Sachbeschädigung an Kindergarten und Schule gesucht

Heidelberg-Ziegelhausen (ots)

Zu einem nicht näherbestimmbaren Zeitpunkt zwischen 17 Uhr am Freitag und 15 Uhr am Sonntag beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Objekte auf dem Gelände eines Kindergartens und einer Schule in der Straße "Am Büchsenackerhang" in Heidelberg-Ziegelhausen.

Konkret wurden ein hölzernes Toilettenhäuschen sowie mehrere Fensterscheiben beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

