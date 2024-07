POL-MA: Mannheim: Jaguar-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - In der Riedfeldstraße verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 09 Uhr, gewaltsam Zutritt in einen Kiosk und entwendeten mehrere Waren aus den Verkaufs- und Lagerräumen. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Täterhinweise sind bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen ...

