Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Betrunkener Autofahrer fährt gegen eine Ampel, flüchtet und verursacht weiteren Unfall

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen gegen 03:25 Uhr befuhr ein 27-jähriger PKW-Führer unter Alkoholbeeinflussung den Luisenring in Richtung Kurt-Schumacher-Brücke. Hier verlor er offensichtlich die Kontrolle über seinen BMW und prallte gegen eine Lichtzeichenanlage im Bereich des Luisenrings. Die Ampel wurde hierbei stark beschädigt. Augenscheinlich unbeeindruckt von der Kollision, entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle in Richtung Kurt-Schumacher-Brücke, wo er gegen 03:30 Uhr einen weiteren Verkehrsunfall verursachte. Dort übersah er zwei auf der rechen Fahrspur stehende Pannenfahrzeuge und fuhr einem Mercedes hinten auf. An dem Mercedes entstand ein erheblicher Sachschaden an der Hinterachse. Der unfallverursachende BMW und sein Fahrer blieben aufgrund der starken Beschädigungen ca. 100 m weiter stehen.

Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten und der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme zeigte sich, dass der Unfallverursacher deutlich unter Einfluss von Alkohol stand. Mit den Maßnahmen offensichtlich nicht einverstanden, leistete er noch an der Unfallstelle Widerstand. Er musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein verblieb ebenfalls bei der Polizei.

Bei dem Unfall wurden eine Insassin des Mercedes, der Beifahrer des BMW sowie der Unfallfahrer selbst leicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe der Unfälle kann bislang nicht beziffert werden. Die Unfallaufnahme vor Ort und anschließende Reinigung der Unfallstelle dauerte bis kurz nach 06:00 Uhr an. Den 27-Jährige erwartet jetzt unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand gegen Polizeibeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell