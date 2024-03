Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Frau in Schriesheim geschlagen und getreten - Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 22:00 Uhr war eine 24-jährige Schriesheimerin auf dem Nachhauseweg, als sie in der Schönauer Straße zwischen der Zentgrafenstraße und Lorscher Straße von einem unbekannten Mann angegriffen wurde. Er zog und schubste sie und brachte sie schließlich mit einem Tritt zu Boden. Ein zufällig hinzukommendes Pärchen kam ihr zu Hilfe. Durch lautes Schreien konnte der Angreifer vertrieben werden. Er flüchtete in Richtung Talstraße. Was der Mann im Schilde führte ist unbekannt.

Das Pärchen oder andere Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim unter 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell