POL-MA: Mannheim: Autoscheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Am Mittwochabend kam eine Wohnungsinhaberin gegen 19:30 Uhr nach Hause im Glauchauer Weg. Als sie versuchte, die Wohnungstür aufzuschließen, bemerkte sie, dass jemand von innen dagegen drückte, so dass sie nicht in ihre Wohnung reinkam. Als sie schlußendlich ihre Wohnung betreten konnte, sah sie noch, dass ein Mann über ihre Gartenhecke in ...

mehr