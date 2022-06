Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd - Sachbeschädigung an zwei PKWs

Mannheim (ots)

Im Laufe des Freitagmorgens kam es im Hermann-Löns-Weg, auf dem Parkplatz hinter dem Altenheim, zu Beschädigungen von zwei Fahrzeugen. In beiden Fällen handelt es sich dabei um Mercedes-Benz. Nachdem die Halter, gegen 14.00 Uhr, an ihre Fahrzeuge zurückkamen stellten sie die Schäden fest. Vom Schadensbild ausgehend entstanden die Schäden vermutlich beim Zurückbringen der Restmülltonnen nach dem Entleeren durch die Müllabfuhr. Es entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell