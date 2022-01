Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Mehrere Hausfassaden mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Mannheim-Lindenhof (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschmierten unbekannte Täter mehrere Hausfassaden im Stadtteil Lindenhof mit roter Farbe. Die Täter brachten in der Rheindammstraße, Steubenstraße, Meeräckerstraße, Meerwiesenstraße und in der Meerfeldstraße an rund 10 Fassaden Schriftzüge in roter Farbe an. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Urhebern der Schmierereien geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

