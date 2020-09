Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Tankstelle überfallen; Angestellte bedroht; Geld erbeutet; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmorgen, kurz nach 5 Uhr, wurde eine Tankstelle in der Eppelheimer Straße überfallen.

Der bislang unbekannte Täter drohte der Angestellten, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, massive körperliche Gewalt an und zwang sie so zur Herausgabe eines geringen Bargeldbetrages. Der Mann, der mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert war, flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm; dunkle Oberbekleidung; Jogginghose; schwarze Handschuhe.

Die sofort mit 15 Streifenwagenbesatzungen eingeleitete Fahndung nach ihm verlief ohne Ergebnis.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700.

