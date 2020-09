Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Tausende Euro Unfallschaden - Verursacher flüchtet

Mannheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich der Sandhofer Straße, Gaswerkstraße und Hanfstraße zum einen Unfall bei dem mehr als 16.000 Sachschaden entstand - der Unfallverursacher flüchtete. Vermutlich in der Zeit von 6 bis 7 Uhr bog nach ersten Ermittlungen ein Lkw mit Sattelauflieger nach links in die Gaswerkstraße ab und stieß mit dem nach rechts ausschwenkenden Anhänger gegen einen Pkw in der Hanfstraße. Dabei wurde der geparkte VW am Heck beschädigt, mitgezogen und auf daneben geparkten Seat geschoben, der ebenfalls erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher meldete den Unfall nicht und flüchtete.

Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0621 777690 an die Ermittler zu wenden.

