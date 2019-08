Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Hemsbach/A5: Schwerer Verkehrsunfall; vier Lkws beteiligt; zwei schwerverletzte Lkw-Fahrer; A 5 in Richtung Frankfurt gesperrt; mehrere 100.000.- Euro Schaden; Pressemitteilung Nr. 2

Weinheim/Hemsbach/A5 (ots)

Bei dem schweren Lkw-Unfall auf der A 5 zwischen dem Kreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hemsbach wurden zwei Lkw-Fahrer schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 100.000.- Euro.

Kurz nach 11 Uhr war der 48-jährige Fahrer eines Autotransporters auf den stehenden Lkw eines 60-Jährigen an einem Stauende aufgefahren und hatte diesen auf zwei davor stehende Lkw aufgeschoben. Sowohl der 48-Jährige als auch der 60-Jährige wurden in ihren Führerhäusern eingeklemmt und schwer verletzt.

Während der Fahrer des Autotransporters mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde, musste der 60-Jährige mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Derzeit beginnen die Aufräumarbeiten. Der aufgestaute Verkehr wird zunächst in Richtung Frankfurt an der Unfallstelle bis zur nächsten Ausfahrt vorbeigeleitet. Ansonsten bleibt die A5 ab dem Weinheimer Kreuz wie vor gesperrt. Die Sperrung in Richtung Heidelberg ist aufgehoben.

Der Stau war die Folge eines Verkehrsunfalls am frühen Montagmorgen auf der A5 bei Bensheim, der bis kurz vor das Weinheimer Kreuz zurückreichte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell