POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Beim Abbiegen mit entgegenkommendem Auto kollidiert - Zwei Leichtverletzte - Wer hatte Grün? Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Friedrichsfelder Straße, in Höhe der Auffahrt zur A656, kollidierte am Donnerstag, gegen 14 Uhr, eine 29-jährige Nissan-Fahrerin mit dem VW einer 31-Jährigen. Die 29-Jährige war mit ihrem Nissan von Seckenheim kommend in Richtung Friedrichsfeld unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die A656 in Richtung Mannheim fahren. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden VW-Fahrerin, wobei sich beide Frauen leichte Verletzungen zuzogen. Sie wurden mit Rettungswägen in eine Klinik gebracht. Ein Kleinkind, welches im VW saß, blieb glücklicherweise unverletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Da beide Autofahrerinnen angaben, bei Grün in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein, sucht die Polizei nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

