Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Einbrecher wird von Bewohnerin überrascht und flüchtet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Während die Bewohnerin schlief, drang ein bislang unbekannter Täter am Samstag, gegen 7:25 Uhr, in deren Anwesen in der Körnerstraße ein. Der Unbekannte hatte die Terrassentür des Wohnhauses aufgehebelt und war so ins Innere gelangt. Er suchte zunächst die Kellerräume auf und ging anschließend in das 1. OG, um sich dort vermutlich auf die Suche nach Diebesgut zu machen. Doch die Bewohnerin wurde durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen und traf auf den Unbekannten, welcher sofort über die Terrassentür die Flucht ergriff. Entwendet hatte er nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos.

Die Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt: männlich, jung, ca. 180 cm groß, sehr schlank und durchtrainiert, bekleidet mit einem blau-gelb gemustertem Kurzarmhemd und einer dunklen Hose. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Haube über dem Kopf.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

