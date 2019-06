Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach: Sachbeschädigung "In der Au" Zeugen gesucht

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere Buchstaben in weißer Farbe brachten in der Nacht zum Donnerstag bislang Unbekannte an einem Carport sowie an einem Pfosten an der Eingangstür eines Anwesens "In der Au" an. Die Geschädigte bemerkte am Donnerstagnachmittag die Farbschmiererei und verständigte die Polizei. Angaben zur genauen Schadenshöhe sind bislang nicht möglich. Hinweise hierzu nehmen die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 entgegen.

