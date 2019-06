Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Herzen in Motorhauben geritzt - Schaden mehrere tausend Euro

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Über die letzten Tage ritzten bislang unbekannte Täter ein großes Herz in die Motorhauben dreier geparkter Autos, die auf den Parkplätzen eines Autohauses entlang der Neulandstraße abgestellt waren. Bemerkt wurden die Sachbeschädigungen von Verantwortlichen am Donnerstagmorgen, die sogleich die Polizei informierten. Dem Schadensbild nach zu urteilen wurde die Herzen mit einem Stein hineingeritzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern aktuell an. Zeugen, die zwischen dem vergangenen Freitag (31.05.) und Donnerstagfrüh verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07261/6900 zu melden. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro.

