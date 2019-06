Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Restauranteinbruch Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Montag und Dienstag in ein Restaurant in der Peter-Böhm-Straße durch Aufhebeln eines Fensters ein. Im Innenraum wurden Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht und ersten Feststellungen zufolge ein Kassentower, ein iPod, ein Laptop sowie das Münzgeld aus einer Ladenkasse gestohlen.

In welcher Höhe Gesamtschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Überprüfungen. Einbruchszeit war zwischen Montagmittag, 12.30 Uhr bis Dienstagmorgen, 9 Uhr.

Anhand erster Recherchen könnte als Täter ein jüngerer Mann, bekleidet mit hellen Jogginghosen, einem dunklen Kapuzenpullover sowie dunklen Sneaker, in Frage kommen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, oder dem Polizeiposten Eppelheim, Tel.: 06221/766377, in Verbindung zu setzen.

