Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Fehler beim Einparkversuch - mehrere tausend Euro Schaden

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 64-jährige VW-Fahrerin wollte am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr in der Nußlocher Straße einparken. Beim Korrigieren streifte sie allerdings die Hauswand, touchierte die Straßenlaterne und einen weiteren geparkten Opel. Die Polizei beziffert den Schaden an den Autos auf mehrere tausend Euro. In welcher Höhe der Stadt Leimen Schaden entstand, ist bislang noch nicht geklärt. Die Frau blieb zum Glück unverletzt.

