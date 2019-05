Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt, Rhein-Neckar-Kreis: 23-jährige Rosanna wieder da! Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Die seit Dienstagabend vermisste Rosanna R. konnte am heutigen Vormittag ausfindig gemacht und einer Fachklinik überstellt werden. Die 23-Jährige hielt sich um kurz vor 11 Uhr in der Bonadiestraße auf, wobei sie von Passanten aufgrund des veröffentlichen Bildes wiedererkannt wurde. Die informierten Polizeibeamten nahmen sich der Vermissten an und überstellten sie anschließend einer Fachklinik. Die junge Frau ist unverletzt und wohlauf.

Öffentlichkeitsfahndung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4265295

Medienvertreter werden gebeten, dass veröffentliche Lichtbild von Rosanna R. zu entfernen.

