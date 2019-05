Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Auto nach Auffahrunfall nicht mehr fahrbereit - zwei Leichtverletzte

Mannheim (ots)

Am Montag, kurz nach 9 Uhr, kam es in der Karlstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 60-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Spinnereistraße unterwegs und wollte in Höhe der Elstergasse nach links in diese abbiegen. Aufgrund eines Autofahrers, der von der Elstergasse in die Karlstraße einbog, musste der 60-Jährige sein Fahrzeug abbremsen. Eine 31-jährige Renault-Fahrerin, die hinter dem Mann fuhr, kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den VW auf. Beide Beteiligten zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und nahmen im Anschluss selbstständig ärztliche Hilfe in Anspruch. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell