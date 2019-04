Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Ungeklärter Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen!

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Montag, den 15.04.19 mit bislang unbekannter Ursache sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Gegen 11 Uhr befuhr eine 65-Jährige mit einem VW Golf die Landstraße/Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Schriesheim Bahnhof. Von der Talstraße kommend bog ein 64-jähriger Fiat-Fahrer nach links auf die Landstraße ein. Dabei touchiert dieser den VW Golf am vorderen linken Kotflügel. Nach dem Zusammenstoß setzte der 64-jährige seine Fahrt fort. Beide Fahrzeugführer gaben im Nachgang an bei "grün" zeigender Ampel gefahren zu sein.

Der entstandene Sachschaden beträgt 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Verkehrsunfallaufnahme unter Tel.: 0621/174-4060.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell